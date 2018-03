Pirata della strada, denunciato un allevatore valdostano

AOSTA - I carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent hanno identificato il presunto conducente del furgone che lo scorso 14 marzo non si era fermato dopo aver urtato lo scooter condotto da un settantanovenne di Saint-Vincent, poi ricoverato in Rianimazione ad Aosta per un trauma cranico.

Si tratta di un allevatore sessantenne, residente in Bassa Valle, denunciato per omissione di soccorso, lesioni personali stradali e fuga del conducente in caso di lesioni stradali. L'autocarro è stata sottoposto sequestro e la patente di guida gli è stata immediatamente ritirata. Per rintracciarlo sono stati fondamentali le testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza di diversi comuni. L'incidente era avvenuto nel primo pomeriggio lungo la strada statale 26, all'altezza della piscina di Saint-Vincent.