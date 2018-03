Prima la fa innamorare e poi le prosciuga il conto in banca

AOSTA - Il gup di Aosta Giuseppe Colazingari ha rinviato a giudizio Diego Carli, 48 anni, originario di Bari, accusato di estorsione e truffa ai danni di una imprenditrice cinquantenne valdostana. Per l'accusa prima l'aveva fatta innamorare e poi, scusa dopo scusa, le aveva prosciugato il conto in banca, facendosi consegnare 110 mila euro in appena quattro mesi. Il processo (Pm Luca Ceccanti) è in calendario il 2 luglio.

Per gli stessi fatti, nel febbraio 2017, Carli era finito a processo per tentata violenza privata. Il Pm aveva chiesto una condanna a due anni di reclusione ma il giudice, su istanza dell'avvocato difensore, Federico Fornoni, aveva trasmesso gli atti in procura per riqualificare il reato. La donna è assistita dall'avvocato Ascanio Donadio. Il primo incontro nel novembre del 2014, al bar del Casinò: «Ero cotta, mi aveva ipnotizzata. Mi aveva fatto credere che mi voleva bene». Poi quattro appuntamenti e le prime richieste di denaro. Quindi la trasformazione «da agnello a belva».