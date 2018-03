Casinò di Saint-Vincent, ora entra anche nel mondo online

AOSTA – La Casino de la Vallée Spa - società che gestisce la casa da gioco valdostana - ha presentato la domanda per acquisire la qualifica di 'concessionario' finalizzata a operare direttamente sul mercato del gioco online. E' quanto riportato in una nota.

«Già presente sul mercato, come 'promotore' dei giochi pubblici a distanza, in collaborazione con un concessionario, la Società, a fronte della recente pubblicazione di un Bando Pubblico, ha scelto di avviare in modo autonomo e diretto l'operatività nel mondo del gioco online, beneficiando dell'esperienza maturata negli anni nel settore». Secondo i dirigenti del Casinò de la Vallée «si tratta di un'opportunità per rendere più efficace e più incisiva, nel rispetto delle nuove strategie di marketing, la promozione del brand, l'azione di fidelizzazione e la ricerca di nuovi clienti nel segmento mass market».