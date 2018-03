AOSTA - Si è qualificato come tecnico del gas ma il tentativo di truffa ai danni di un'anziana gli è sfuggito di mano. In una manciata di minuti, nel condominio dove era entrato, si sono infatti precipitati i vigili del fuoco e i poliziotti della squadra volante. I fatti verso mezzogiorno, in via Festaz, ad Aosta.

Agli agenti intervenuti la pensionata, una ottantaduenne, ha riferito di aver parlato con il finto tecnico del gas: «Signora, ha del fumo in casa, devo controllare», le avrebbe detto. In questo modo i truffatori inducono gli anziani presi di mira a mettere 'al riparo' denaro e gioielli, dei quali possono quindi facilmente appropriarsi. La donna, allarmata, ha fatto però arrivare suo figlio e il truffatore è fuggito. I vigili del fuoco, chiamati per un incendio in abitazione che in realtà non si è verificato, hanno poi trovato nel locale caldaie un fumogeno. Sulla vicenda sono in corso accertamenti della questura di Aosta.