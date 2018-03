Venerdì 23 ci sarà la Giornata della Sicurezza stradale in bici

AOSTA - «Cominciare a porre le basi per portare avanti una cultura ciclabile del futuro della nostra città, soprattutto per le nuove generazioni». E' l'obiettivo della 'Giornata comunale della sicurezza stradale in bicicletta', nelle parole dell'assessore comunale ai Lavori pubblici di Aosta, Valerio Lancerotto.

L'iniziativa è in calendario venerdì 23 marzo alla Cittadella dei giovani. La mattinata (ore 10-12:30) sarà dedicata ai ragazzi delle classi prime delle scuole medie San Francesco e Saint-Roch, con «attività teorico pratiche in tema di sicurezza stradale e di consapevolezza dell'uso della bicicletta in città». Vedrà la partecipazione, tra gli altri, di atleti del calibro di Corrado Hérin (già vincitore della Coppa del mondo di Downhill) e di Alessandro Delfino (campione italiano di Bike trial). Al pomeriggio (14:30-17:30) spazio alla conferenza 'La città che vorrei', sulle prospettive della mobilità sostenibile urbana in bicicletta.