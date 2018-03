In Valle d'Aosta si va verso un sistema plurilingue virtuoso

AOSTA – Anche dopo l'interruzione delle adaptations l'obiettivo rimane quello di un «sistema scolastico plurilingue virtuoso che offra a tutti pari opportunità di accesso anche all'insegnamento dell'inglese». Lo ha ribadito oggi l'assessore regionale all'istruzione e cultura, Emily Rini, rispondendo in Consiglio regionale a una interpellanza di Andrea Padovani (Coalition citoyenne-Mouv).

«La sperimentazione delle adaptations non viene bloccata, come erroneamente è stato detto, ma vede la sua fine naturale ad agosto: adesso si tratta di capire come proseguire e in questo senso il prossimo sarà un anno scolastico di passaggio», ha spiegato Rini, annunciando che domani si riunirà il Consiglio scolastico regionale per il recepimento del lavoro del Comitato tecnico.

«Che questa sperimentazione sia fallita - ha replicato Padovani - non lo dico io, ma i docenti: ci sono state critiche pesantissime sul metodo, su come è stata proposta, sul fatto che non sono state coinvolte le scuole».