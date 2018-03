Travolto per strada, è caccia al pirata

AOSTA - E' caccia al conducente del furgone che - secondo quanto appurato al momento dai carabinieri - non si è fermato dopo lo scontro con lo scooter guidato da un settantanovenne di Saint-Vincent, ricoverato in Rianimazione per un trauma cranico. I medici dell'ospedale Parini di Aosta si sono riservati la prognosi.

L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 15:30 lungo la strada statale 26, all'altezza della piscina della cittadina termale. Per gli accertamenti i carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent - che procedono per omissione di soccorso - stanno vagliando alcune testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza.