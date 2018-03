Lega Nord, alle Regionali andremo da soli

AOSTA - La Lega Nord Valle d'Aosta declina l'offerta di alleanza proveniente dalle altre forze del centrodestra e annuncia l'intenzione di correre da sola alle prossime elezioni regionali. E' quanto scrive il movimento in un comunicato diffuso oggi. «La chiarezza è alla base del progetto politico della Lega Valle d'Aosta - spiega - e distingue chi ama la politica da chi va in cerca solo di visibilità e cariche. La chiarezza, a nostro avviso, attualmente non è propria del cosiddetto Centrodestra valdostano». La Lega Valle d'Aosta vuole «rappresentare un progetto alternativo e credibile che ha quali valori fondanti l'onestà, la correttezza e il senso di responsabilità».