AOSTA - Il Centro destra valdostano chiama la Lega per un'alleanza in vista delle elezioni regionali del 20 maggio. Forza Italia, Fratelli d'Italia e Nuova Valle d'Aosta hanno nominato una delegazione, guidata dai due candidati alle elezioni politiche Orlando Navarra e Edoardo Melgara, incaricata di «incontrare i rappresentanti della Lega VdA al fine di porre le basi per un progetto e un programma condiviso utile alla Valle d'Aosta per uscire dalle tremende difficoltà economiche e sociali nelle quali ci hanno portato decenni di scellerati governi autonomisti», si legge in una nota congiunta.