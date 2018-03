Dopo la sospensione per i sequestri cautelativi, giovedì si riunisce il Consiglio Regionale

AOSTA - Dopo la sospensione decisa a seguito della notifica dei sequestri cautelativi della procura della Corte dei conti di Aosta nei confronti di 21 tra consiglieri ed ex consiglieri regionali, il Consiglio Valle si riunirà nuovamente giovedì prossimo, in seduta straordinaria. All'ordine del giorno figurano oltre a 16 interpellanze e due mozioni, anche due disegni di legge: la modifica di leggi regionali in materia di turismo, sanità, politiche sociali e ambiente (relatori Augusto Rollandin e Paolo Contoz) e la legge europea 2018 (relatore Luca Bianchi).