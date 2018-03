Trasporto ferroviario Aosta-Torino e Aosta-Pré-Saint-Didier, stop alla gara

AOSTA - La Centrale unica di committenza della Valle d'Aosta ha sospeso i termini per la presentazione delle offerte della gara d'appalto da 180 milioni complessivi per la gestione del servizio di trasporto ferroviario sull'Aosta-Torino e l'Aosta-Pré-Saint-Didier. Lo stop segue alla «segnalazione di un operatore economico all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito a presunte previsioni anticoncorrenziali contenute nella documentazione della gara in oggetto, al fine di consentire all'Autorità di effettuare gli opportuni approfondimenti».

Lo si legge in una nota datata 7 marzo, due giorni prima del previsto via alle operazioni di gara. «In seguito al pronunciamento dell'Autorità, la Stazione unica appaltante - si legge - di concerto con l'ente committente Regione autonoma Valle d'Aosta, provvederà a dare comunicazione delle nuove date di scadenza per la presentazione delle offerte e di apertura delle stesse in seduta pubblica». L'appalto ha una durata di 5 anni (prorogabile per altri 5).