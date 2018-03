Regione, accordo su scuola-lavoro e tecnologia. Prosegue il cammino su Adaptions

AOSTA - Un accordo tra i sindacati della scuola e la Regione è stato raggiunto oggi sui fondi da attribuire alle scuole per le attività di alternanza scuola-lavoro (300 mila euro circa dal prossimo anno) e sulla cattedra di tecnologia (3 moduli settimanali con un incremento organico di 7 insegnanti). All'incontro erano presenti il presidente della Regione, Laurent Viérin, l'assessore alla sanità Emily Rini e i segretari di Flc Cgil, Cisl scuola, Savt e Snals.

Sul tema delle Adaptations (terzo dossier sul tavolo della contrattazione tra sindacati e Regione), «il confronto prosegue ed è stato ribadito che la sperimentazione terminerà il 31 agosto 2018». L'esito terrà conto «di quanto emergerà venerdì 16 marzo, giorno in cui è già stato convocato il consiglio scolastico regionale». Si procederà poi - è stato spiegato - all'audizione del Comitato tecnico.

«Sulla questione delle Adaptations - ha spiegato Viérin - prosegue il lavoro per addivenire a una definitiva soluzione». L'assessore all'istruzione e cultura, Emily Rini, ha espresso «grande soddisfazione per come stanno procedendo i lavori di questo tavolo che oggi ha dato i primi frutti a favore del mondo della scuola valdostana».