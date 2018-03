AOSTA - Il Tar di Aosta ha rinviato al 13 giugno prossimo l'udienza per la discussione sul ricorso di 18 cittadini - tra commercianti e residenti del centro storico del capoluogo regionale - che chiedono l'annullamento delle nuove norme sulle Ztl in vigore dal primo marzo. Almeno fino ad allora il regolamento resterà quindi in vigore. I ricorrenti hanno infatti deciso di rinunciare alla richiesta di sospensiva, per arrivare a una decisione nel merito più rapida. Al loro fianco si è unito un altro gruppo di commercianti e residenti su iniziativa di Federconsumatori.

Il ricorso riguarda anche le modifiche introdotte dalla Giunta comunale il 23 febbraio scorso e che aveva portato Confcommercio a ritirare il proprio supporto all'iniziativa. «I residenti si ritengono ancora vessati e oltremodo irrisi dall'unica rettifica introdotta, vale a dire quella che estende la possibilità di accesso nelle zone Ztl alle 4:00 del mattino», sottolinea l'avvocato Fabio Alicata.