Consiglio regionale, si prospetta una raffica dimissioni

AOSTA - Nel clima di disorientamento nel quale è piombato il Consiglio regionale della Valle dopo la notizia del sequestro conservativo dei beni di 16 attuali consiglieri, circola in queste ore l'ipotesi di una raffica di dimissioni «per dare un segnale forte». Una proposta, che è stata messa sul tavolo in una delle riunioni informali che si sono svolte a margine della seduta di questa mattina, che non trova tutti d'accordo. Per chiudere anticipatamente la quattordicesima legislatura, la cui scadenza è a fine maggio, sono necessarie le dimissioni di 18 consiglieri.