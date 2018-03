Grido di allarme degli agricoltori valdostani, stiamo morendo

AOSTA – «La situazione continua a peggiorare, i pagamenti arrivano a singhiozzo. Stiamo morendo e senza anticipi chiudiamo». E' il grido d'allarme lanciato da Jean Paul Chadel, presidente dell'Associazione allevatori valdostani (Arev), al termine di un'audizione davanti alla terza commissione per fare il punto sulle problematiche del settore agricolo valdostano. La riunione si è chiusa con l'impegno della maggioranza regionale di convocare a breve una riunione con tutti gli attori per individuare le possibili soluzioni da mettere in atto.

«Il tempo continua a passare - ha aggiunto Chadel - e i ritardi nei pagamenti continuano. Abbiamo bisogno di un intervento a breve termine sugli anticipi, anche se mi dà fastidio solo chiamarli anticipi visto che li aspettiamo dal 2015, sono i minimi che ci aspettano. L'assessorato non ha mai raccontato bugie - ha concluso - ma ha ripetuto annunci sempre sulle stesse cifre».

Tensione a Palazzo regionale, fischi per consiglieri - Momenti di tensione oggi davanti a palazzo regionale quando alcuni allevatori, che stanno protestando per i ritardi dei pagamenti dei contributi, hanno fischiato e applaudito per scherno alcuni consiglieri regionali che non si sono fermati. In una sala del primo piano si è svolto un incontro tra l'Arev, il Mouvement montagne e la terza commissione consiliare 'Assetto del territorio'.