AOSTA – Un centinaio di agricoltori e allevatori valdostani si è radunato questa mattina sotto Palazzo regionale, nel centro di Aosta. Il 'presidio' è stato organizzato in occasione dell'audizione del presidente dell'Arev (Association Régional Elevateur Valdotain), Jean Paul Chadel, in terza Commissione per affrontare le problematiche del settore.