AOSTA - La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha stabilito di ripartire a favore dei Comuni i trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione (articolo 7 legge regionale 21/2017) per un importo di 83 milioni e 83.471 euro.

Al Comune di Aosta saranno trasferiti per il 2018 14 milioni 390.057,18 euro ovvero il 17,32% dell'importo totale. Il residuo, pari a 68 milioni 693.413,82 euro, è ripartito agli altri 73 Comuni sulla base di alcuni parametri: popolazione residente; quota fissa uguale per tutti i Comuni, con peso relativo uguale al 22,5%; caratteristiche territoriali con peso relativo uguale all'11,50%; quota altimetrica media degli insediamenti, con peso relativo uguale al 7,50%; ricettività con peso relativo uguale al 12%; addetti extra agricoli, con peso relativo uguale all'8%.

Inoltre è stato deciso di ripartire a favore delle Unités des Communes valdôtaines i trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione per un importo di 2 milioni di euro.