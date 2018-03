Concorso col 'trucco', annullata la prova e due gli indagati

AOSTA - Due persone sono indagate per rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta della procura di Aosta seguita all'annullamento della prova scritta di francese di un concorso pubblico. Si tratta di un membro della commissione esaminatrice e di un candidato.

Il concorso era per l'assunzione a tempo indeterminato di sei geometri. Le presunte irregolarità erano state segnalate dal presidente della commissione dopo la prova del 19 aprile 2017 e la Regione aveva trasmesso gli atti in procura, dove il fascicolo è stato affidato al Pm Luca Ceccanti. Nel provvedimento dirigenziale con cui era stata annullata la prova, si legge: «Sussiste la concreta possibilità che la prova scritta di produzione per l'accertamento della lingua francese sia stata inficiata da circostanze tali da non garantirne la regolarità, con conseguente violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di segretezza delle notizie d'ufficio e di non rispetto dell'obbligo di pari trattamento dei candidati».