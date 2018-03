AOSTA - La Confcommercio ritira il proprio supporto al ricorso al Tar con cui un gruppo di commercianti e residenti del centro storico di Aosta chiedono l'annullamento delle nuove norme sulle Ztl in vigore da oggi.

Lo ha annunciato il vicesindaco di Aosta, Antonella Marcoz, davanti a quattro commissioni consiliari permanenti riunite in seduta congiunta per l'esame della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) e del bilancio di previsione 2018-2020. Il ricorso al Tar era stato annunciato lo scorso primo febbraio (udienza in camera di consiglio in calendario il 7 marzo). Una settimana dopo era arrivato il supporto della Confcommercio. Nel frattempo, il giorno 23, la Giunta comunale ha reso il regolamento un po' più elastico, ampliando di 4 ore la finestra di accesso per carico e scarico (dalle 4:00 alle 10:30) e mettendo un tetto massimo di 500 euro per il pagamento del contrassegno giornaliero di 5 euro (oltre i 100 ingressi non si paga più).