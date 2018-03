AOSTA – Nevica dalla tarda serata di ieri in tutta la Valle d'Aosta, soprattutto nella zona del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, ai confini con la Francia e le Svizzera. L'Ufficio regionale neve e valanghe registra tra i 25 e i 40 centimetri di neve, a 2.000 metri di quota. A Courmayeur ne sono caduti circa 25 centimetri, ad Aosta 10.

Le precipitazioni sono invece meno intense nella parte orientale della regione (solo 10 centimetri a Cervinia) e nella zona del Gran Paradiso. Nessun disagio di particolare rilievo è segnalato, salvo il blocco del transito dei mezzi pesanti verso il confine svizzero del Traforo del Gran San Bernardo.

Stop ai Tir al Gran San Bernardo verso la Svizzera - A causa delle forti nevicate in corso tra Italia e Svizzera, i Tir in transito in Valle d'Aosta e diretti al traforo del Gran San Bernardo, al confine elvetico, vengono fermati nella zona di regolazione dell'autoporto di Aosta e successivamente deviati verso la Francia, attraverso il Traforo del Monte Bianco. Il transito delle autovetture è invece regolare.