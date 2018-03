Torna 'Click on the mountain', il contest del Monte Bianco

AOSTA - Torna sui pendii innevati del Monte Bianco 'Click on the mountain', il contest video e foto dedicato allo sci fuori pista. Per il 10/o anno consecutivo, dal 5 al 10 marzo prossimi, i quattro team in gara, formati da fotografi, videomaker e sciatori, avranno 96 ore per realizzare un book fotografico e un video.

I tre giorni di riprese si svolgeranno in diverse aree freeride di Courmayeur, sotto la supervisione delle guide alpine del Monte Bianco. I vincitori saranno scelti da una giuria di esperti del settore sportivo e delle immagini. La premiazione si terrà sabato 10 marzo, alle 19, al Maserati mountain lounge.