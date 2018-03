Elezioni regionali in Valle d'Aosta, probabile il 20 maggio

AOSTA - E' domenica 20 maggio la data probabile per le elezioni regionali in Valle d'Aosta e per le comunali di Valtournenche. L'ipotesi, al vaglio della Presidenza della Regione, porterebbe la legislatura a scadenza naturale, dopo 5 anni dalle precedenti consultazioni che si svolsero il 26 maggio 2013.

Una serie di impedimenti e di concomitanze - secondo quanto si è appreso - rendono improbabile una diversa collocazione: in particolare, l'indizione per domenica 6 maggio comporterebbe la fissazione del termine per la presentazione delle liste nei giorni di Pasqua e Pasquetta; il 13 maggio si svolgerà a Trento l'Adunata degli alpini, alla quale partecipano tradizionalmente molto valdostani, mentre l'arrivo a Breuil-Cervinia della tappa del Giro d'Italia sabato 26 maggio ostacolerebbe il regolare svolgimento delle operazioni di voto il giorno successivo. Le elezioni saranno indette nelle prossime settimane con un decreto del Presidente della Regione.