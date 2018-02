AOSTA - La terza Commissione 'Assetto del territorio' del Consiglio regionale ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi di minoranza, sul disegno legge europea regionale 2018. Il provvedimento modifica alcune norme regionali concernenti la Valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Relatore in aula dell'iniziativa sarà il presidente della Commissione, Luca Bianchi (Uv). I commissari hanno quindi nominato i relatori di due disegni di legge: il Consigliere di Uvp Vincenzo Grosjean relazionerà sul provvedimento in materia di limiti al prelievo idrico e di tutela dei corsi d'acqua, mentre il Consigliere del Pd-SVdA Paolo Cretier sarà il relatore della nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente-Arpa Valle d'Aosta, anche per la quinta Commissione 'Servizi sociali', alla quale è stata altresì assegnata l'iniziativa legislativa.