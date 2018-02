AOSTA - La Regione autonoma Valle d'Aosta ha deciso di ricorrere alla Corte costituzionale contro il bilancio dello Stato. L'iniziativa valdostana riguarda in particolare gli accantonamenti previsti a carico della Regione per il concorso al risanamento della finanza pubblica.

La Valle d'Aosta contestala legittimità del prelievo da parte dello Stato di circa 100milioni per il 2018. Somma che la Regione autonoma ha già iscritto nel bilancio di previsione come entrata. Su questo dossier è in corso una trattativa tra la Giunta regionale e il Ministero dell'economia per la soluzione del contenzioso.