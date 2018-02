AOSTA - E' stato un anno da record il 2017 in Valle d'Aosta in termini di arrivi (1 milione 252 mila 533) e di presenze turistiche (3 milioni 599 mila 699), il migliore delle serie storiche che l'assessorato regionale al Turismo diffonde online dal 2007.

Rispetto al 2016 (che fino a oggi era stato l'anno migliore), gli arrivi sono cresciuti del 4,31 per cento (gli italiani del 4 e gli stranieri del 4,81); le presenze del 3,99 per cento (gli italiani del 3,27 e gli stranieri del 5,09). In dettaglio, gli italiani hanno fatto registrare 776 mila 413 arrivi e 2 milioni 165 mila 81 presenze; gli stranieri rispettivamente 476 mila 120 e un milione 434 mila 618.

I dati sono sostanzialmente positivi in tutti i comprensori. In quello del Monte Bianco gli arrivi hanno superato quota 332mila, 223 mila ad Aosta e dintorni, 181 mila nel Gran Paradiso, 169 mila nel Monte Rosa, 160 mila nel Cervino, 137 mila nella valle centrale, 47 mila nel Gran San Bernardo.