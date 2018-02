Gelo polare ad Aosta, la Croce Rossa assiste 19 senzatetto

AOSTA - Sono 19 i senzatetto assistiti nella notte dalla Croce rossa italiana ad Aosta, dove oltre al gelo (con punte di -7,7 gradi) si è registrata anche una leggera nevicata. Si è trattato di un «intervento ordinario. L'unità di strada ha fatto il giro di tutti i siti, controllando che non vi fossero situazioni critiche. E' stata registrata qualche presenza in più», spiega Paolo Sinisi, presidente del Comitato regionale per la Valle d'Aosta della Croce rossa. Il numero di assistiti generalmente varia «da 12-14 a punte come quelle di ieri sera».

«Si è dato supporto, questa sera verrà fatto un turno supplementare per continuare ad assisterli viste le condizioni climatiche – aggiunge – Dall'inizio dell'inverno abbiamo dato sacchi a pelo invernali, per cercare di provvedere in anticipo rispetto a questa situazione».