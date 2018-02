AOSTA - In attesa dell'espletamento della procedura per la nomina di un nuovo direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta, la Giunta regionale ha nominato Angelo Michele Pescarmona come commissario. Dal giugno 2015, Pescarmona, 61 anni, ricopriva l'incarico di direttore amministrativo dell'Als Cn1 di Cuneo. E' stato individuato tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale dopo che il Tar della Valle d'Aosta, il 14 febbraio scorso, ha annullato la nomina di Igor Rubbo.