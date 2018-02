Ztl ad Aosta, cambiano le regole e orari più elastici

AOSTA - Alla vigilia dell'entrata in vigore della nuova era di 'tolleranza zero' nella Zona a traffico limitato di Aosta, la Giunta comunale ritocca ancora le regole, ampliando di 4 ore la finestra di accesso per carico e scarico (dalle 4:00 alle 10:30) e mettendo un tetto massimo di 500 euro per il pagamento del contrassegno giornaliero di 5 euro (oltre i 100 ingressi non si paga più).

«Gli obiettivi rimangono gli stessi - ha precisato il sindaco Fulvio Centoz - vogliamo aumentare la sicurezza della città e liberare in maniera quasi definitiva il centro dalle auto per dare alla città un'immagine turistica diversa e più accogliente». Al posto dei parcheggi nella Ztl, che sarà off-limits dal primo marzo, «i residenti e alcune categorie avranno un abbonamento agevolato per l'utilizzo degli stalli in zona blu o dei parcheggi coperti», ha spiegato l'assessore Andrea Paron.