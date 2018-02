Guidava contromano sulla A5, si sono rischiate gravi conseguenze

AOSTA - Guidava contromano in autostrada ma l'intervento di una pattuglia della polizia stradale di Aosta ha evitato gravi conseguenze. I fatti lo scorso fine settimana, sull'A5 Aosta-Courmayeur. L'uomo, un trentenne residente fuori Valle, è stato subito bloccato dagli agenti. Gli è stata immediatamente ritirata la patente per la successiva revoca. Inoltre è scattato il fermo amministrativo dell'auto per tre mesi e una sanzione tra 2.000 e 8.000 euro.