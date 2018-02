In grave ritardo il Programma ferrovie della Valle d'Aosta

AOSTA - La Giunta regionale è in «grave ritardo» sulla presentazione del Programma strategico di interventi per il potenziamento della ferrovia, previsto da una legge regionale approvata nel 2016. Lo afferma il Comitato La Valle d'Aosta Riparte, in vista dell'audizione di oggi in seconda e quarta commissione dell'assessore regionale ai trasporti, Aurelio Marguerettaz.

Il termine previsto per la trasmissione del testo al Consiglio regionale era di «sei mesi dalla approvazione della legge», ricorda il comitato, evidenziando che «di mesi invece ne sono passati 14 e l'iter non si è ancora concluso». Inoltre, secondo Vda Riparte «il tavolo assessorato-comitato che aveva concordato la bozza di Programma strategico pronta fin dal settembre 2017 non è più stato convocato nel 2018 e non c'è stato alcun confronto sulle modificazioni introdotte dall'Assessore nel testo».