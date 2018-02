Casinò de La Vallée in crisi, sciopero ai tavoli del Black Jack

AOSTA – La delegazione sindacale dei giochi americani del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent ha dichiarato per oggi lo sciopero del reparto Black Jack. In una nota la rappresentanza contesta «la valutazione positiva» del 2017 fornita dall'azienda considerata «non giustificata dai dati di bilancio». Secondo i lavoratori «le sale rimangono desolatamente vuote» e «il calo continuo delle presenze e la costante diminuzione degli introiti» sono «allarmanti». L'assemblea dei lavoratori del reparto è convocata per venerdì prossimo.