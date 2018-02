Adaptations, l'assessore Rini conferma lo stop

AOSTA - A conclusione ad agosto della sperimentazione delle Adaptations per l'insegnamento plurilingue nella scuola, la Giunta regionale non intende proseguire. Lo ha detto oggi in Consiglio regionale l'assessore regionale all'istruzione e cultura, Emily Rini, intervenendo nella discussione di una mozione presentata dai gruppi di opposizione e approvata all'unanimità.

Per il futuro Rini ha ribadito che «il bilinguismo è un punto fermo», mentre «l'insegnamento della lingua inglese è un'altra questione». L'intenzione è di «procedere immediatamente con il confronto, partendo dal lavoro degli insegnanti, tenendo conto delle risultanze del Comitato tecnico nominato dalla Giunta, fermi restando gli obiettivi che ci si è posti».

«Questo è l'ultimo treno che passa per poter mettere mano in maniera condivisa a questa situazione», ha spiegato Chantal Certan (Alpe) chiedendo che «i gruppi di opposizione siano coinvolti nei gruppi di lavoro affinché la futura programmazione non avvenga più nelle segrete stanze».