Malviventi rapinano un anziano in casa sua a Nus

AOSTA – Un furto in villa a Nus è degenerato in una rapina ai danni un uomo di 71 anni. I fatti verso le 21:00 di ieri, martedì 20 febbraio. Tre uomini col volto mascherato da sciarpe e cappelli si sono introdotti nell'abitazione isolata, in località Rovarey. Non si aspettavano di trovare qualcuno, così hanno immobilizzato a mani nude l'anziano, mentre gli intimavano di dare indicazioni su dove fossero nascosti denaro e gioielli.

Il bottino, ancora da quantificare, è costituito perlopiù da preziosi. I malviventi si sono quindi allontanati dalla casa. Il settantunenne, molto scosso, non ha riportato lesioni particolari. Sui fatti indagano i carabinieri della stazione di Nus e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Saint-Vincent.