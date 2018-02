Il Cpel dice sì al fondo di sussidiarietà da 2,6 milioni di euro

AOSTA - Il Cpel ha approvato a maggioranza la proposta di trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione agli enti locali per il 2018. Rispetto al 2017, i fondi stanziati dalla Regione sono cresciuti di 10 milioni per i comuni e di due per le Unités des communes. Contrari Valpellinee Courmayeur, astensione per Avise, Challand-Saint-Anselme,Rhemes-Saint-Georges e Unité Grand Paradis.

«Il Cda propone di aumentare il fondo di sussidiarietà da 1,6 mln a 2,6 mln, col punto fermo che nessun comune perda rispetto all'anno precedente», ha spiegato Speranza Girod. Ci sono «65 comuni che rinunciano a 2,6 mln in favore di altri otto. Sono favorevole al fondo, ma anche Aosta deve rientrare», ha attaccato Maurizio Lanivi (Valpelline). Da più parti è emersa la necessità di una riforma della legge regionale 48 del 1995, «che ha ormai 23 anni», ha detto Giulio Grosjacques (Brusson), invitando a non «spaccare l'assemblea» («il mio stesso comune fa parte di quelli turistici, che non beneficeranno di quei 10 milioni»).