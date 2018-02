Dati a fuoco un'auto e un furgone

AOSTA - Due veicoli sono bruciati nella notte in Valle d'Aosta. Poco dopo le 23:30 le fiamme hanno interessato un furgone parcheggiato al quartiere Cogne di Aosta, in via Monte Bianco. Verso le 3:30 è bruciata l'auto di una donna a Quart, a Villefranche, in via Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. In base ai primi rilievi svolti, secondo quanto si appreso, gli investigatori non escludono l'ipotesi dolosa.