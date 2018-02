23enne ubriaco si scaglia contro i Carabinieri

AOSTA - Un aostano di 23 anni, Mattia Lombardi, è stato arrestato dai carabinieri per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, e danneggiamento di veicolo militare.

Nella notte tra sabato e domenica, «sotto effetto di alcol» - fanno sapere i militari dell'Arma - era stato allontanato dagli addetti alla sicurezza di un locale di Aosta per aver disturbato altri avventori. Dopo aver cercato di rientrare, sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile: durante le procedure di identificazione si è scagliato contro un militare provocandogli lievi lesioni. Inoltre ha danneggiato l'abitacolo dell'auto di servizio usata per portarlo nella caserma di via Clavalité. Il giovane si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, previsto per questa mattina.