Flat tax: il presidente della Piccola Industria, non siamo né pro né contro

AOSTA - Sulla flat tax «siamo molto laici». Lo ha detto all'ANSA Carlo Robiglio, presidente della Piccola industria di Confindustria. «Non abbiamo particolarmente oggi modo né di esprimerci e a favore né contro», ha spiegato a margine dell'evento 'Il pmi day si racconta', organizzato ad Aosta.

«E' chiaro - ha aggiunto - che il concetto fondamentale è quello che le risorse che possono essere in qualche modo recuperate da un minor impatto fiscale - che è uno dei tanti temi, direi uno degli obiettivi di Piccola industria – sono risorse che devono essere in qualche modo anche riconvertite per la crescita. Quindi l'imprenditore, le imprese, i piccoli imprenditori, vedono nella defiscalizzazione la possibilità di aumentare gli investimenti e far crescere le imprese, i posti di lavoro e il valore aggiunto delle imprese stesse».