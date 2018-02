Bimbo investito da un'auto a Gressoney, è grave

AOSTA - Un bambino di nove anni residente a Milano è stato investito da un'auto a Gressoney-La-Trinité (Aosta). Soccorso in ambulanza e in elicottero, è stato portato all'ospedale Parini di Aosta. Ha riportato un politrauma e i medici lo hanno ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Successivamente è stato trasferito all'ospedale Regina Margherita di Torino.

L'incidente è avvenuto in frazione Staffal, nel piazzale vicino alla partenza degli impianti sciistici. L'investitore - un uomo che lavora in zona - si è subito fermato per prestare soccorso. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri.