Giochi invernali: Costazza delusa dai troppi errori

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD) - «Il mio è un risultato mediocre. Oggi si poteva fare bene, ci ho creduto fino alla fine. Ma ho sbagliato ancora tanto». Chiara Costazza non nasconde la delusione dopo il nono posto nello slalom speciale dei Giochi Olimpici di Pyeongchang.

«Alla fine qui contano solo le medaglie - aggiunge - e io ci ho provato. Non avevo niente da perdere. Ero abbastanza contenta della prima manche (settimo posto a 94 centesimi dalla prima, Ndr), poi nella seconda sono partita tranquilla ma ho commesso troppi errori. Ho dato il cuore per questa gara, mi porto a casa il nono posto, lo sport è così». Futuro? «E' preoccupante che siamo ancora noi tre, seppur arrancando, che portiamo avanti i colori azzurri, non c'è un ricambio generazionale».