Scontro ad Arvier, la vittima è un 38enne di Morgex

AOSTA - E un trentottenne di Morgex, Diego Bonvento, la vittima dell'incidente stradale avvenuto la sera di giovedì 15 vicino alla galleria di Arvier, sulla strada statale 26. Per cause al vaglio dei carabinieri, poco prima delle 21:00 l'Alfa 147 guidata da Bonvento si è scontrata con una Volkswagen Passat, su cui viaggiavano altre due persone che non sono ferite in modo grave. Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è stata temporaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, il 118 e i vigili del fuoco.