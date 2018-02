Usl Valle d'Aosta: Rubbo se ne va, Nebiolo sarà il nuovo direttore

AOSTA - Sarà Pier Eugenio Nebiolo, attuale direttore sanitario, a ricoprire l'incarico di direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta, dopo che il Tar ha annullato la nomina di Igor Rubbo. Le norme in vigore prevedono infatti il subentro del direttore più anziano tra quello sanitario e quello amministrativo. In questo senso, fa sapere la Regione, la Giunta prenderà atto della sentenza dei giudici amministrativi con una delibera, che determinerà anche il «rientro di Igor Rubbo nell'organico dell'amministrazione regionale di cui fa parte, in qualità di dirigente». Prima della nomina al vertice dell'Usl era infatti coordinatore dell'assessorato alla Sanità, incarico che nel frattempo è stato già affidato.

Contattato, Rubbo commenta: «Non ho intenzione di fare ricorso. Mi attengo alle disposizioni del mio ente, un po' come ho fatto otto mesi fa». La Regione lo ringrazia «per la disponibilità dimostrata, in allora, a ricoprire il ruolo, per il quale ha dimostrato impegno, professionalità e competenze».