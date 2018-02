Scontro frontale sulla SS26 ad Arvier, un morto

AOSTA - Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in modo non grave a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 26, vicino alla galleria di Arvier. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, si è trattato di uno scontro frontale tra due auto. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri.