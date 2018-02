Aosta, ok dal Comune al parcheggio nell'area megalitica

AOSTA - Via libera dalla seconda commissione del Comune di Aosta all'intesa con la Regione e al riconoscimento di pubblico interesse per la realizzazione di un parcheggio pluripiano nell'area dell'ex maternità. Favorevoli Luca Girasole, Sara Dosio (misto di maggioranza), Pietro Verducci e Antonio Crea (Pd), astenuti Patrizia Pradelli (M5s) e Loris Sartore (Alpe).

Il progetto portato in commissione - da realizzare dalla Regione in 975 giorni - prevede l'eliminazione del vicino campo da calcio e la costruzione di un parcheggio con due piani interrati e uno di superficie (a livello della strada), per circa 130 posti auto e 12 per pullman. Sarà strategico «per portare visitatori all'area megalitica, ma anche per viale Conte crotti e la Chiesa di Saint-Martin de Corléans», ha detto l'assessore all'Urbanistica, Delio Donzel. La prima intesa con la Regione risale al 2000. «Crediamo che questo progetto arrivi dall'alto, senza una logica. Non siamo favorevoli all'eliminazione del campo da calcio», ha replicato Sartore.