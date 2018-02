Adaptations, gli insegnanti si riuniranno in assemblea

AOSTA - Prima il confronto con la Regione sulle adaptations, l'applicazione del plurilinguismo nella scuola valdostana, e poi un'assemblea di tutti gli insegnanti: questo il percorso tracciato da Flc Cgil, Cisl scuola, Savtécole e Snals per i prossimi giorni. Giovedì prossimo, 15 febbraio, è infatti in calendario la riunione con i sindacati, il presidente della Regione, Laurent Viérin e l'assessore regionale all'istruzione e cultura, Emily Rini. Lunedì 19 febbraio, dalle17:30 alle 19:30, nella sala conferenze della banca BCC, ad Aosta, si terrà l'incontro con gli insegnanti sul tema 'Sperimentazione delle Adaptations: esiti e prospettive per il futuro'.