Aosta, eseguito con un robot il primo intervento su un tumore all'utero

AOSTA - Il primo intervento con il robot DaVinci per patologia tumorale dell'utero in Valle d'Aosta è stato eseguito dall'équipe chirurgica specializzata in chirurgia mini-invasiva del reparto di ginecologia dell'Ospedale Beauregard dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta.

Una donna affetta da patologia sospetta delle ovaie ha dovuto affrontare un intervento di asportazione totale di entrambe. L'intervento è stato effettuato come in una normale laparoscopia, ma a differenza di questa ultima, tuttavia, la chirurgia robotica prevede che le pinze chirurgiche non siano manovrate direttamente dal chirurgo, ma tramite il supporto del robot. La donna è stata dimessa il mattino del giorno successivo. L'operazione à stata effettuata a conclusione di un percorso formativo seguito dai medici del Beauregard presso la Ginecologia Oncologica della Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, IEO e il centro chirurgico robotico dell'Ospedale di Grosseto.