Meeting dei giovani albergatori a Courmayeur

AOSTA - I giovani albergatori italiani si troveranno in Valle d'Aosta per il meeting invernale. La riunione del Comitato nazionale si terrà a Courmayeur lunedì 12 e martedì 13 marzo prossimi. Oltre al seminario sul tema della 'digital transformation' nell'ambito del settore turistico-ricettivo, previsto il primo giorno, è anche in programma una visita alla Fondazione per la Formazione Professionale Turistica di Châtillon e la riunione del direttivo del Cnga.