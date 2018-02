Sabato 10 febbraio su Rai Uno ci sarà Linea Verde ad Aosta alla Fiera di Sant'Orso

AOSTA - Sarà dedicata a una delle fiere più antiche del mondo la puntata di sabato 10 febbraio di Linea Verde va in città. Il programma, in onda su Rai Uno alle 12: 30, racconterà la Fiera di Sant'Orso, che si tiene ad Aosta da 1018 anni, ininterrottamente. In questo periodo dell'anno artigiani e contadini scendono a valle, nel capoluogo, dalle montagne di tutta la regione, e vendono ai 'cittadini', nel periodo in cui l'agricoltura è a riposo, ogni sorta di attrezzo agricolo, ma anche cibi e formaggi come la fontina, il lardo e le tradizionali sculture in legno.