Alpe, sul vallo di contenimento della frana di La Saxe abbiamo fatto il nostro dovere

AOSTA - «Le funzioni ispettive ci spettano e spettano a tutti i Consiglieri regionali. Riteniamo di aver svolto il nostro compito in modo oggettivo, seguendo il 'metodo scientifico', tutto il resto non c'entra nulla, sono solo chiacchiere. Abbiamo fede nella Scienza, ma rigettiamo la sua strumentalizzazione». Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare di Alpe, intervenendo sull'inchiesta giudiziaria riguardante la costruzione del vallo di contenimento della frana di La Saxe.

«Non sappiamo quale sarà la conclusione definitiva delle indagini - prosegue il comunicato - che spettano a chi è deputato a questo ruolo ma, come sempre, il gruppo Alpe ha operato vigilando affinché venissero garantite trasparenza e pari opportunità per le imprese, anche garanzia di corretta esecuzione di tutti i lavori che hanno un certo impatto nella nostra Regione».

«Se l'aver svolto il mio ruolo ispettivo è stato colto dall'Assessore o da chi scrive sul suo telefonino in questo modo - precisa la Consigliera Chantal Certan -, ogni commento è superfluo e lascio ai cittadini giudicare la limitatezza di pensiero, ma anche di competenza, da parte di alcuni amministratori di questa maggioranza». ««Se l'aver fatto emergere il 'sommerso' servirà a migliorare e finire questa odissea - conclude la Consigliera Certan -, in fin dei conti mi soddisfa e mi fa dire che abbiamo fatto bene».