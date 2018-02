Voucher spese per gli asilo nido vanno a 770 nuclei familiari della Valle d'Aosta

AOSTA - Sono 770 le famiglie che beneficeranno dei voucher a sostegno della spesa per gli asili nido, finanziati dal Fondo sociale europeo. Lo ha riferito ieri l'assessore regionale alla sanità e politiche sociali, Luigi Bertschy, rispondendo a una interpellanza presentata da Andrea Padovani (Mouv-Coalition citoyenne). «E' questa – secondo Bertschy - una prima risposta alle necessità delle famiglie» nell'ambito di un più ampio progetto sul 'fattore famiglia'.

Secondo Padovani «il fattore famiglia, così come si intende normalmente, è fallito». Il consigliere di minoranza ha inoltre osservato che «il voucher per gli asili è un provvedimento spot che non risolve la grave crisi economica che le famiglie stanno affrontando».