Aerei, da marzo torna il collegamento Aosta-Roma

AOSTA - Sarà riattivato a marzo il collegamento aereo tra Aosta e Roma. E' quanto ha deciso - secondo quanto appreso dall'ANSA - l'Avda, società che gestisce l'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe, la quale ha in corso trattative con alcune compagnie aeree per individuare a chi affidare il servizio. L'obiettivo è di avere almeno tre voli alla settimana, con partenza al mattino da Aosta e rientro in serata. A effettuare il collegamento saranno velivoli da 30 a 70 posti. Sono anche in corso trattative anche per tre voli estivi da Aosta verso Olbia, Cagliari e l'Isola d'Elba con un aereo da 20 posti.